Miami Hurricanes New Jersey Numbers Unveiled
The Miami Hurricanes released the spring roster today, and while heights and weights aren’t updated we can bring you several number changes from a year ago … and the numbers the newcomers will wear:
NUMBER CHANGES
0 (was 22) Girard Pringle
1 (was 10) Malachi Toney
3 (was 13) Bryce Fitzgerald
5 (was 16) Luke Nickel
7 (was 13) Daylyn Upshaw
9 (was 41) Chase Smith
11 (was 32) Kamal Bonner
31 (was 35) Herbert Scroggins
73 (was 71) Jaden Wilkerson
89 (was 44) Cole McConathy
TRANSFER PORTAL ADDITIONS
0 Omar Thornton
8 Vandrevius Jacobs
10 Darian Mensah
10 Damon Wilson
17 Cam Vaughn
18 Cooper Barkate
22 Jake Weinberg
38 Conrad Hussey
56 Johnathan Cline
72 Jamal Meriweather
91 Jarquez Carter
97 Keona Davis
FRESHMEN NUMBERS
11 Dereon Coleman
12 Somourian Wingo
13 Asharris Charles
13 Vance Spafford
14 Izzy Briggs
15 Brody Jennings
19 Milan Parris
19 Jaelan Waters
21 Javian Mallory
21 Camdin Portis
25 JJ Dunnigan
32 JJ Edwards
34 Jordan Campbell
36 Jontavius Wyman
37 Cortez Redding
40 Keshawn Stancil
42 Logan Nagle
44 Tyson Bacon
52 Isaac Chukwurah
53 Canon Pickett
55 JJ Sparks
57 Rhys Woodrow
58 Ben Congdon
70 Joel Ervin
79 Jackson Cantwell
87 Gavin Mueller
88 DeAnthony Lafayette
93 Fred Sainteus