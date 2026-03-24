Miami Hurricanes New Jersey Numbers Unveiled

Matt Shodell

The Miami Hurricanes released the spring roster today, and while heights and weights aren’t updated we can bring you several number changes from a year ago … and the numbers the newcomers will wear:

NUMBER CHANGES

0 (was 22) Girard Pringle

1 (was 10) Malachi Toney

3 (was 13) Bryce Fitzgerald

5 (was 16) Luke Nickel

7 (was 13) Daylyn Upshaw

9 (was 41) Chase Smith

11 (was 32) Kamal Bonner

31 (was 35) Herbert Scroggins

73 (was 71) Jaden Wilkerson

89 (was 44) Cole McConathy

TRANSFER PORTAL ADDITIONS

0 Omar Thornton

8 Vandrevius Jacobs

10 Darian Mensah

10 Damon Wilson

17 Cam Vaughn

18 Cooper Barkate

22 Jake Weinberg

38 Conrad Hussey

56 Johnathan Cline

72 Jamal Meriweather

91 Jarquez Carter

97 Keona Davis

FRESHMEN NUMBERS

11 Dereon Coleman

12 Somourian Wingo

13 Asharris Charles

13 Vance Spafford

14 Izzy Briggs

15 Brody Jennings

19 Milan Parris

19 Jaelan Waters

21 Javian Mallory

21 Camdin Portis

25 JJ Dunnigan

32 JJ Edwards

34 Jordan Campbell

36 Jontavius Wyman

37 Cortez Redding

40 Keshawn Stancil

42 Logan Nagle

44 Tyson Bacon

52 Isaac Chukwurah

53 Canon Pickett

55 JJ Sparks

57 Rhys Woodrow

58 Ben Congdon

70 Joel Ervin

79 Jackson Cantwell

87 Gavin Mueller

88 DeAnthony Lafayette

93 Fred Sainteus