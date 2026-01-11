Former Tennessee EDGE Caleb Herring Impressed by Miami Off Visit, Could Fill Major Defensive Role

Former Tennessee EDGE Caleb Herring Impressed by Miami Off Visit, Could Fill Major Defensive Roleby: Stephen Wagner1 hour agostephenwagOn3Read In AppBrianna Paciorka/News Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images | Tennessee defensive lineman Caleb Herring (31) dances in celebration after the Aflac Kickoff Game between the Volunteers and Syracuse held at Mercedes-Benz Stadium in Atlanta, Ga., on August 30, 2025.The Miami Hurricanes hosted Caleb Herring over the weekend as a key tranfer portal target. We have his take on how it went.