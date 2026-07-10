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SpartanMag Basketball

Coen Carr leads all Michigan State players in scoring at Moneyball Pro-Am for the second time this week

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Paul Konyndyk@PKonyndyk
6h
Copy of On3-Matt-Zenitz-don-meyer-leadership (75)
Coen Carr averaged 42 points per game during Week 2 of Moneyball Pro-Am play (Nick King/Lansing State Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

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