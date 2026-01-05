Skip to main content
Michigan State
PORTAL ADDITION: Michigan State lands transfer safety Michael Richard

by: Jason Killop
Sep 6, 2025; Baton Rouge, Louisiana, USA; Louisiana Tech Bulldogs defensive back Michael Richard (1) intercepts a pass from LSU Tigers quarterback Garrett Nussmeier (not pictured) during the first half against Louisiana Tech Bulldogs at Tiger Stadium (© Stephen Lew-Imagn Images)

Michigan State added another portal commitment when former Louisiana Tech defensive back Michael Richard pledged to the Spartans.

