PORTAL ADDITION: Michigan State lands former Western Kentucky running back Marvis Parrish

PORTAL ADDITION: Michigan State lands former Western Kentucky running back Marvis Parrishby: Jason Killop57 minutes agoKillopOn3Read In AppWestern Kentucky running back Marvis Parrish (21) carries the ball as Middle Tennessee defensive tackle Zeion Simpson-Smith (95) makes the stop during an NCAA College Football game at Western Kentucky on Saturday, Nov. 15, 2025. (© HELEN COMER/The Daily News Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)Michigan State has landed a transfer commitment from former Western Kentucky running back Marvis Parrish. SpartanMag breaks it down.