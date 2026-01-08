Skip to main content
Michigan State
PORTAL ADDITION: Michigan State lands former Western Kentucky running back Marvis Parrish

Western Kentucky running back Marvis Parrish (21) carries the ball as Middle Tennessee defensive tackle Zeion Simpson-Smith (95) makes the stop during an NCAA College Football game at Western Kentucky on Saturday, Nov. 15, 2025. (© HELEN COMER/The Daily News Journal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Michigan State has landed a transfer commitment from former Western Kentucky running back Marvis Parrish. SpartanMag breaks it down.

