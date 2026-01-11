Bracket Reaction: Where Nebraska stands after its win over Indiana
Nebraska added another signature piece to its already impressive NCAA Tournament resume with Saturday’s 83-77 road win at Indiana.
Here’s a look at NU’s latest bracketology following their third true road win of the season…
SIGN UP TODAY: Get 50 percent off your membership to HuskerOnline during portal season
Nebraska’s résumé
|Overall record
|Home
|Away
|Neutral
|Q1
|Q2
|Q3
|Q4
|Best NET win
|Worst NET loss
|16-0
|10-0
|3-0
|3-0
|5-0
|4-0
|1-0
|6-0
|Illinois (A)
|N/A
Nebraska’s team sheet rankings
WASHUT: Facing its greatest adversity yet, Nebraska still never flinched at Indiana
Bracketology outlook
|Outlet
|Nebraska’s NCAA Tournament bid chances
|Bracket Matrix
|NU is in 58/58 brackets (2-4 seed)
|TeamRankings
|100% chance (3 seed)
|T-Ranketology
|100% chance (99.7% at-large bid)
Nebraska basketball overcomes 16-point deficit to keep undefeated season alive
Notable bracket projections
|Bracket
|Projected seed
|Projected opponent
|Location
|Joe Lunardi, ESPN
|3 seed (Last updated 1/10)
|Temple (14)
|Oklahoma City
|James Fletcher, ON3
|3 seed (Last updated 1/11)
|–
|–
|Andy Katz, NCAA.com
|(No bracket yet)
|–
|–
|Mike DeCourcy, Fox Sports
|2 seed (Last updated 1/9)
|North Dakota State (15)
|Portland
|JBR Bracketology
|3 seed (Last updated 12/31)
|–
|–
|T3 Bracketology
|2 seed (Last updated 1/5)
|–
|–
Never miss breaking news or another HuskerOnline article again. Click HERE to sign up for HuskerOnline’s Daily and Breaking News Newsletters!