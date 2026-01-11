Skip to main content
Nebraska
Bracket Reaction: Where Nebraska stands after its win over Indiana

Robin Washut profile picby: Robin Washut42 minutes agoRobinWashut

Nebraska added another signature piece to its already impressive NCAA Tournament resume with Saturday’s 83-77 road win at Indiana.

Here’s a look at NU’s latest bracketology following their third true road win of the season…

Nebraska’s résumé

Overall recordHomeAwayNeutralQ1Q2Q3Q4Best NET winWorst NET loss
16-010-03-03-05-04-01-06-0Illinois (A)N/A

Nebraska’s team sheet rankings

MetricCurrentPrevious
NET1111
KenPom1721
KPI34
SOR24
BPI2326
Torvik2021
WAB39

WASHUT: Facing its greatest adversity yet, Nebraska still never flinched at Indiana

Bracketology outlook

OutletNebraska’s NCAA Tournament bid chances
Bracket MatrixNU is in 58/58 brackets (2-4 seed)
TeamRankings100% chance (3 seed)
T-Ranketology100% chance (99.7% at-large bid)

Nebraska basketball overcomes 16-point deficit to keep undefeated season alive

Notable bracket projections

BracketProjected seedProjected opponentLocation
Joe Lunardi, ESPN3 seed (Last updated 1/10)Temple (14)Oklahoma City
James Fletcher, ON33 seed (Last updated 1/11)
Andy Katz, NCAA.com(No bracket yet)
Mike DeCourcy, Fox Sports2 seed (Last updated 1/9)North Dakota State (15)Portland
JBR Bracketology3 seed (Last updated 12/31)
T3 Bracketology2 seed (Last updated 1/5)

