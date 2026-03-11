Skip to main content
Nebraska
Join Now

Photo Gallery: Nebraska Spring Practice No. 9

Abby Barmore HuskerOnlineby: Abby Barmore1 hour agoabby_barmore

Nebraska football finally opened its doors to a media group for the first glance at the 2026 squad. The media watched roughly 25 minutes of practice on Tuesday, March 10 at the Hawks Championship Center.

HuskerOnline captured many newcomers in Husker jerseys for the first time, new coaches in action and returning favorites as well.

Here is a photo gallery of nearly 170 pictures taken by Casey Fritton Photography.

CLICK HERE TO JOIN HUSKERONLINE TODAY!

Nebraska spring practice No. 9

Will Hawthorne (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Vincent Shaver Jr. (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tyler Knaak
Tyler Knaak (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Thomas D'Onofrio, Blye Hill
Thomas D’Onofrio, Blye Hill (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tanner Terch
Tanner Terch (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tyson Terry (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tyler Knaak (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Vincent Shaver Jr. (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Vincent Genatone (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tree Babalade, Elijah Pritchett
Tree Babalade, Elijah Pritchett (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
TJ Lateef
TJ Lateef (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Sua Lefotu (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Sua Lefotu (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Roy Manning (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Vincent Genatone (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Victor Evans III (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Trent Uhlir
Trent Uhlir (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Tanner Terch, Mario Buford, Rowdy Bauer (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
TJ Lateef, Anthony Colandrea
TJ Lateef, Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Roy Manning (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Sam Sledge (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Shawn Hammerbeck (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Sua Lefotu (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Rex Waterman (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Quinn Clark
Quinn Clark (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Preston Taumua
Preston Taumua (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Roy Manning
Roy Manning (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Rob Aurich (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Ron Brown (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Shawn Hammerbeck
Shawn Hammerbeck (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Owen Stoudmire
Owen Stoudmire (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Paul Mubenga
Paul Mubenga (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Phil Simpson
Phil Simpson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Pierce Mooberry
Pierce Mooberry (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Preston Taumua
Preston Taumua (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Riley Van Poppel
Riley Van Poppel (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Rex Waterman (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Rob Dvoracek (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Rob Aurich (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Roy Manning
Roy Manning (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Preston Taumua
Preston Taumua (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Quinn Clark
Quinn Clark (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jeremiah Charles (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Nyziah Hunter
Nyziah Hunter (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Nebraska defensive line
Nebraska defensive line spring 2026 (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Nalin Scott
Nalin Scott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Mario Buford
Mario Buford (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Mason Goldman
Mason Goldman (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
matt Rhule (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Mekhi Nelson
Mekhi Nelson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Michael Sarikizis
Michael Sarikizis (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Mario Buford
Mario Buford (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Marcus Satterfield
Marcus Satterfield (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Malcolm Simpson
Malcolm Simpson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Malcolm Simpson
Malcolm Simpson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Tarver Jr.
Larry Tarver Jr. (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Tarver Jr., Andrew Marshall (1)
Larry Tarver Jr., Andrew Marshall (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Matt Rhule (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Nalin Scott
Nalin Scott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Miles
Larry Miles (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Keelan Smith, Roman Mangini
Keelan Smith, Roman Mangini (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Kahmir Prescott
Kahmir Prescott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Kade Pietrzak
Kade Pietrzak (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Kwinten Ives
Kwinten Ives (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Justin Evans (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jordan Ochoa
Jordan Ochoa (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Landen Davidson
Landen Davidson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Miles
Larry Miles (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Tarver Jr.
Larry Tarver Jr. (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Kwinten Ives
Kwinten Ives (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Larry Tarver Jr., Andrew Marshall
Larry Tarver Jr., Andrew Marshall (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Landen Davidson
Landen Davidson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Kade Pietrzak
Kade Pietrzak (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jeremiah Jones
Jeremiah Jones (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jordan Ochoa
Jordan Ochoa (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jasin Shiggs
Jasin Shiggs (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jeremiah Charles
Jeremiah Charles (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jamir Conn
Jamir Conn (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jordan Ochoa
Jordan Ochoa (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jamal Rule
Jamal Rule (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jacob Brandl
Jacob Brandl (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jacory Barney
Jacory Barney (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jahsear Whittington
Jahsear Whittington (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jahsear Whittington
Jahsear Whittington (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jake Peters
Jake Peters (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jamir Conn, Donovan Jones
Jamir Conn, Donovan Jones (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jamal Rule
Jamal Rule (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jacob Brandl
Jacob Brandl (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Hayes Miller (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Ethan Duda
Ethan Duda (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Gabe Moore
Gabe Moore (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Geep Wade
Geep Wade (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jack Wills
Jack Wills (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jack Wills
Jack Wills (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jackson Carpenter
Jackson Carpenter (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Glenn Thomas
Glenn Thomas (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dylan Rogers
Dylan Rogers (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Ethan Duda
Ethan Duda (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Eric Ingwerson
Eric Ingwerson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Geep Wade (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dylan Parrott
Dylan Parrott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dylan Parrott
Dylan Parrott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Izaac Dickey
Izaac Dickey (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Geep Wade (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dylan Parrott
Dylan Parrott (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Derek Wacher
Derek Wacher (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dave Tollefson
Dave Tollefson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dylan Rogers
Dylan Rogers (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dexter Foster
Dexter Foster (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
DJ Singleton Jr.
DJ Singleton Jr. (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Donovan Jones, Jamir Conn
Donovan Jones, Jamir Conn (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Danny Odem III, Amare Sanders
Danny Odem III, Amare Sanders (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Daniel Kaelin
Daniel Kaelin (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Daniel Kaelin
Daniel Kaelin (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Daniel Kaelin
Daniel Kaelin (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dana Holgersen
Dana Holgersen (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Dana Holgersen
Dana Holgersen (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Corey Brown
Corey Brown (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Corey Brown
Corey Brown (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea, TJ Lateff (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Corey Brown
Corey Brown (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Cortez Mills Jr
Cortez Mills Jr (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Cortez Mills Jr
Cortez Mills Jr (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Corey Brown
Corey Brown (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Conor Booth
Conor Booth (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Conor Booth
Conor Booth (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Connor Schutt
Connor Schutt (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Claude Mpouma
Claude Mpouma (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Christian Jones
Christian Jones (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Cayden Echternach
Cayden Echternach (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Cameron Lenhardt
Cameron Lenhardt (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Bryson Webber
Bryson Webber (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Bryson Webber, Jeremiah Charles
Bryson Webber, Jeremiah Charles (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Jones (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Bryson Webber
Bryson Webber (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Brock Knutson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Blye Hill
Blye Hill (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Bode Soukup (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Braylen Prude, Thomas D'Onofrio
Braylen Prude, Thomas D’Onofrio (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Braylen Prude
Braylen Prude (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Brendan Black
Brendan Black (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Ashton Murphy
Ashton Murphy (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Archie Wilson (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Andrew Marshall
Andrew Marshall (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Andrew Marshall, Amare Sanders
Andrew Marshall, Amare Sanders (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Ashton Murphy
Ashton Murphy (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Addison Williams
Addison Williams (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Adam DiMichele
Adam DiMichele (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Danny King
Danny King (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Jahsear Whittington
Jahsear Whittington (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Anthony Colandrea (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Adam DiMichele
Adam DiMichele (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)
Adam DiMichele
Adam DiMichele (Photo by Casey Fritton/HuskerOnline)

Never miss breaking news or another HuskerOnline article again. Click HERE to sign up for our Daily and Breaking News Newsletters!

You may also like