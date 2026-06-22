CWS Photos: UNC 6, Oklahoma 2

OMAHA, Neb. — Ryan Lynch and Caden Glauber did the job on the mound, and home runs from Owen Hill, Cooper Nicholson helped ensure Carolina’s 6-2 win over Oklahoma in game two of the College World Series Championship. Inside Carolina photographer Jim Hawkins brings you all the action from Charles Schwab Field …
Jake Schaffner (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Ryan Lynch (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Rom Kellis (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull, Carter French and Rom Kellis (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Tyler Howe (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Carter French (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Ryan Lynch (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Colin Hynek (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Ryan Lynch (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull, Gavin Gallaher (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caden Glauber (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Scott Forbes (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson, Erik Paulsen (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caden Glauber (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Gavin Gallaher (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Carter French (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Macon Winslow (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caden Glauber (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Gavin Gallaher, Caden Glauber, Colin Hynek (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caden Glauber (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caden Glauber celebrates (Jim Hawkins, Inside Carolina) Like this story 0 Share article
Members only · one like per member