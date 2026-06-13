CWS Photos: UNC 6, Ole Miss 2

CWS Photos: UNC 6, Ole Miss 2by: Michelle Hillison2 hours agoRead In App OMAHA, Neb. — North Carolina took down Ole Miss, 6-2, in its College World Series opener. Check out photos from the Friday night victory at Charles Schwab Field. Gavin Gallaher (Dylan Widger-Imagn Images) Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images) Jason DeCaro (Dylan Widger-Imagn Images) Jason DeCaro, Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images) Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images) Jake Schaffner (Steven Branscombe-Imagn Images) Jason DeCaro (Steven Branscombe-Imagn Images) Macon Winslow (Steven Branscombe-Imagn Images) Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images) Jason DeCaro (Dylan Widger-Imagn Images) Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images) Macon Winslow celebrates with Owen Hull (Steven Branscombe-Imagn Images) Owen Hull (Steven Branscombe-Imagn Images) Scott Forbes (Steven Branscombe-Imagn Images) Caden Glauber (Steven Branscombe-Imagn Images) Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images) Colin Hynek (Steven Branscombe-Imagn Images) Colin Hynek (Steven Branscombe-Imagn Images) Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images) Caden Glauber (Dylan Widger-Imagn Images) Gavin Gallaher, Jake Schaffner (Steven Branscombe-Imagn Images) Erik Paulsen (Dylan Widger-Imagn Images) Caden Glauber (Dylan Widger-Imagn Images) Caden Glauber, Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images) Carolina players celebrate (Steven Branscombe-Imagn Images) Postgame PC (Inside Carolina)