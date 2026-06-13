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North Carolina
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CWS Photos: UNC 6, Ole Miss 2

by: Michelle Hillison2 hours ago

OMAHA, Neb. — North Carolina took down Ole Miss, 6-2, in its College World Series opener. Check out photos from the Friday night victory at Charles Schwab Field.

Gavin Gallaher (Dylan Widger-Imagn Images)
Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images)
Jason DeCaro (Dylan Widger-Imagn Images)
Jason DeCaro, Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images)
Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images)
Jake Schaffner (Steven Branscombe-Imagn Images)
Jason DeCaro (Steven Branscombe-Imagn Images)
Macon Winslow (Steven Branscombe-Imagn Images)
Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images
Tyler Howe (Steven Branscombe-Imagn Images)
Jason DeCaro (Dylan Widger-Imagn Images)
Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images)
Macon Winslow celebrates with Owen Hull (Steven Branscombe-Imagn Images)
Owen Hull (Steven Branscombe-Imagn Images)
Scott Forbes (Steven Branscombe-Imagn Images)
Caden Glauber (Steven Branscombe-Imagn Images)
Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images)
Colin Hynek (Steven Branscombe-Imagn Images)
Colin Hynek (Steven Branscombe-Imagn Images)
Owen Hull (Dylan Widger-Imagn Images)
Caden Glauber (Dylan Widger-Imagn Images)
Gavin Gallaher, Jake Schaffner (Steven Branscombe-Imagn Images)
Erik Paulsen (Dylan Widger-Imagn Images)
Caden Glauber (Dylan Widger-Imagn Images)
Caden Glauber, Colin Hynek (Dylan Widger-Imagn Images)
Carolina players celebrate (Steven Branscombe-Imagn Images)
Postgame PC (Inside Carolina)