CWS Photos: UNC 5, West Virginia 2

CWS Photos: UNC 5, West Virginia 2by: Staff Reports1 hour agoRead In App OMAHA, Neb. — North Carolina rolled on, beating West Virginia 5-2 to stay undefeated in the College World Series. Check out photos from the Sunday night victory at Charles Schwab Field. Ryan Lynch, Colin Hynek (Steven Branscombe, Imagn Images) Ryan Lynch (Steven Branscombe, Imagn Images) Erik Paulsen (Steven Branscombe, Imagn Images) Jake Schaffner (Steven Branscombe, Imagn Images) Cooper Nicholson (Steven Branscombe, Imagn Images) Ryan Lynch (Steven Branscombe, Imagn Images) Carter French (Dylan Widger, Imagn Images) Gavin Gallaher (Dylan Widger, Imagn Images) Colin Hynek (Dylan Widger, Imagn Images) Colin Hynek (Steven Branscombe, Imagn Images) Carter French (Dylan Widger, Imagn Images) (Steven Branscombe, Imagn Images) Jake Schaffner, Owen Hull (Steven Branscombe, Imagn Images) Jake Schaffner (Steven Branscombe, Imagn Images) Jake Schaffner (Dylan Widger, Imagn Images) Walker McDuffie (Steven Branscombe, Imagn Images) Owen Hull (Steven Branscombe, Imagn Images) Gavin Gallaher(Dylan Widger, Imagn Images) Charles Schwab Field (Dylan Widger, Imagn Images) Caden Glauber (Steven Branscombe, Imagn Images) Caden Glauber, Colin Hynek (Dylan Widger, Imagn Images)