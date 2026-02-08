Photos: Seth Trimble Puts Duke to Sleep

Photos: Seth Trimble Puts Duke to Sleepby: Michelle Hillison1 hour agoRead In App CHAPEL HILL, N.C. — Seth Trimble drained a game-winning three pointer with 0.4 seconds left to give North Carolina a 71-68 win over Duke. Inside Carolina photographer Jim Hawkins was on the Smith Center’s baseline to capture the final play … Derek Dixon drives (Jim Hawkins, Inside Carolina) Derek Dixon makes an incredible pass (Jim Hawkins, Inside Carolina) Released (Jim Hawkins, Inside Carolina) Anticipation (Jim Hawkins, Inside Carolina) How sweet it is (Jim Hawkins, Inside Carolina) Ecstatic Smith Center fans (Jim Hawkins, Inside Carolina) Players, alums and coaches erupt. Note Justin Jackson and Theo Pinson (Jim Hawkins, Inside Carolina) Bed time (Jim Hawkins, Inside Carolina) Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina) Final Bonus Photo: Franklin Street, thanks to John Bauman