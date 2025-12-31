Photos: UNC vs. Florida State

CHAPEL HILL, N.C. — Caleb Wilson had 22 points, 16 rebounds and six assists to lead North Carolina past Florida State, 79-66. Inside Carolina’s Jim Hawkins has all action from the ACC opener on Tuesday night at the Smith Center.
Henri Veesaar (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Team huddle (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Kyan Evans (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Luka Bogavac (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Derek Dixon (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Hubert Davis (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Henri Veesaar (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jonathan Powell (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Kyan Evans (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jarin Stevenson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Henri Veesaar (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Kyan Evans (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jonathan Powell (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Henri Veesaar (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble, Caleb Wilson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Seth Trimble (Jim Hawkins, Inside Carolina)