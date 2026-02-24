Rob's 10 Takeaways from UNC's Win Over Louisville: 'Sending a Signal'by: Tommy Ashley1 hour agoTAshleyICRead In AppFeb 23, 2026; Chapel Hill, North Carolina, USA; Louisville Cardinals guard Ryan Conwell (3) shoots as North Carolina Tar Heels center Henri Veesaar (13) and forward Zayden High (1) defend in the second half at Dean E. Smith Center. Mandatory Credit: Bob Donnan-Imagn ImagesInside Carolina's basketball analyst Rob Harrington shares his key takeaways from North Carolina's 77-74 win over Louisville on Monday night.