Super Regional Photos: Bosh Magic

CHAPEL HILL, N.C. — Down one entering the ninth inning, North Carolina rallied in thrilling fashion for a 4-3 win over Southern Cal and a trip to Omaha. Inside Carolina’s Jim Hawkins brings you all the ninth inning winning moments at Boshamer Stadium …
Jackson Rose (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Walker McDuffie (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Carter French, Scott Forbes (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Carter French (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Carter French (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Lee Sowers, Jake Schaffner (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Gavin Gallaher and Scott Forbes (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Reflection (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Jason DeCaro and USC skipper Andy Stankiewicz (Jim Hawkins, Inside Carolina)
OMAHA! (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Celebration (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Owen Hull (Jim Hawkins, Inside Carolina)
Scott Forbes, Carter French, Owen Hull, Caden Glauber (Jim Hawkins, Inside Carolina)