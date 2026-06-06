Super Regional Photos: UNC 4, USC 0

CHAPEL HILL, N.C. — Carolina blanked USC, 4-0, behind Jason DeCaro’s complete-game shutout. Colin Hynek and Erik Paulsen went yard, forcing a game three finale on Sunday. IC’s Matthew Clements has all the Saturday action at Boshamer Stadium …
Jake Schaffner (Matthew Clements, Inside Carolina)
Gavin Gallaher (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Matthew Clements, Inside Carolina)
Colin Hynek (Matthew Clements, Inside Carolina)
Colin Hynek, Scott Forbes (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Matthew Clements, Inside Carolina)
Scott Forbes (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jake Schaffner (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Matthew Clements, Inside Carolina)
Erik Paulsen (Matthew Clements, Inside Carolina)
Tyler Howe (Matthew Clements, Inside Carolina)
Cooper Nicholson (Matthew Clements, Inside Carolina)
Owen Hull (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)
Gavin Gallaher (Matthew Clements, Inside Carolina)
Macon Winslow (Matt Clements/Inside Carolina)
Owen Hull (Matthew Clements, Inside Carolina)
Gavin Gallaher (Matthew Clements, Inside Carolina)
Jason DeCaro (Matthew Clements, Inside Carolina)