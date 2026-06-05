Four-star QB Trey Tagliaferri shares the latest after receiving Notre Dame offer

Four-star QB Trey Tagliaferri shares the latest after receiving Notre Dame offerby: Mike Singer42 minutes agoMikeTSingerRead In AppBergen Catholic quarterback Trey Tagliaferri runs the ball against West Boca Raton during the Adidas Football Classic in Boca Raton, Florida, on September 5, 2025. GREG LOVETT/PALM BEACH POST / USA TODAY NETWORK via Imagn Images Notre Dame expanded its class of 2028 quarterback board on Wednesday, offering Oradell (N.J.) Bergen Catholic four-star signal-caller Trey Tagliaferri.