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Notre Dame
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Four-star QB Trey Tagliaferri shares the latest after receiving Notre Dame offer

Singer headshotby: Mike Singer42 minutes agoMikeTSinger
trey tagliaferri action on3fp
Bergen Catholic quarterback Trey Tagliaferri runs the ball against West Boca Raton during the Adidas Football Classic in Boca Raton, Florida, on September 5, 2025. GREG LOVETT/PALM BEACH POST / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Notre Dame expanded its class of 2028 quarterback board on Wednesday, offering Oradell (N.J.) Bergen Catholic four-star signal-caller Trey Tagliaferri.

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