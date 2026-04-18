OU spring game stats: DeZephen Walker, Jahsiear Rogers with solid showings
The OU spring game is officially in the books. Here is a quick glance of what some of the guys this afternoon in Norman.
OU stats
Quarterbacks
- John Mateer — 13/19 passing, 190 yards, 1 TD
Rushing
- Lloyd Avant — 13 carries, 66 yards, 1 TD
- Jonathan Hatton 7 carries, 32 yards, 1 TD
- DeZephen Walker — 8 rushes, 81 yards, 1 TD
- Elijah Thomas — 1 rush, -3 yards
Receiving
- Mackenzie Alleyne — 3 receptions, 28 yards, 1 TD
- Rocky Beers — 4 receptions, 64 yards
- Hayden Hansen — 3 receptions, 27 yards
- Manny Choice — 1 reception, 25 yards
- Isaiah Sategna — 1 reception, 50 yards
- Jonathan Hatton — 1 reception, 8 yards
- Jack Van Dorselaer — 1 reception, 6 yards