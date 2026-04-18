OU spring game stats: DeZephen Walker, Jahsiear Rogers with solid showings

Bob Przybylo20 minutes ago

The OU spring game is officially in the books. Here is a quick glance of what some of the guys this afternoon in Norman.

OU stats

Quarterbacks

Rushing

  • Lloyd Avant — 13 carries, 66 yards, 1 TD
  • Jonathan Hatton  7 carries, 32 yards, 1 TD
  • DeZephen Walker — 8 rushes, 81 yards, 1 TD
  • Elijah Thomas — 1 rush, -3 yards

Receiving

  • Mackenzie Alleyne — 3 receptions, 28 yards, 1 TD
  • Rocky Beers — 4 receptions, 64 yards
  • Hayden Hansen — 3 receptions, 27 yards
  • Manny Choice — 1 reception, 25 yards
  • Isaiah Sategna — 1 reception, 50 yards
  • Jonathan Hatton — 1 reception, 8 yards
  • Jack Van Dorselaer — 1 reception, 6 yards

