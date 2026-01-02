Skip to main content
Ole Miss
Join Now

Sugar Bowl Superlatives in Ole Miss' win over Georgia

11by: Jake Thompson57 minutes agoJakeThompsonOn3
Screenshot 2026-01-02 at 3.02.33 AM
Ole Miss quarterback Trinidad Chambliss (6) and running back Kewan Lacy (5) pose with the Sugar Bowl trophy after the Sugar Bowl and College Football Playoff quarterfinals at Caesars Superdome in New Orleans, La., on Thursday, Jan. 1, 2026. Ole Miss defeated Georgia 39-34. Ayrton Breckenridge/Clarion Ledger / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

There were some key Ole Miss plays and players in Thursday's Sugar Bowl victory over Georgia that are worthy of extra praise.

50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
OMSpirit
+
+
One subscription: The best Ole Miss Rebels coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.