Sugar Bowl Superlatives in Ole Miss' win over Georgia

Sugar Bowl Superlatives in Ole Miss' win over Georgiaby: Jake Thompson57 minutes agoJakeThompsonOn3Read In AppOle Miss quarterback Trinidad Chambliss (6) and running back Kewan Lacy (5) pose with the Sugar Bowl trophy after the Sugar Bowl and College Football Playoff quarterfinals at Caesars Superdome in New Orleans, La., on Thursday, Jan. 1, 2026. Ole Miss defeated Georgia 39-34. Ayrton Breckenridge/Clarion Ledger / USA TODAY NETWORK via Imagn ImagesThere were some key Ole Miss plays and players in Thursday's Sugar Bowl victory over Georgia that are worthy of extra praise.