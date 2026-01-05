Trinidad Chambliss set for encore in Fiesta Bowl after 'must-see TV' Sugar Bowl performance

Trinidad Chambliss set for encore in Fiesta Bowl after 'must-see TV' Sugar Bowl performanceby: Jake Thompson17 minutes agoJakeThompsonOn3Read In AppJan 1, 2026; New Orleans, LA, USA; ESPN broadcaster Tim Tebow interviews Mississippi Rebels quarterback Trinidad Chambliss (6) after the 2025 Sugar Bowl and quarterfinal game of the College Football Playoff against the Georgia Bulldogs at Caesars Superdome. Mandatory Credit: Amber Searls-Imagn ImagesLast week's Sugar Bowl effort by Trinidad Chambliss earned praise from Tim Tebow and was dubbed as 'must see TV' as Ole Miss heads out West.