Where Oregon Commits and Top Targets Landed in Latest 2027 Rivals300 Ranking
The latest Rivals300 ranking was released for the 2027 recruiting class on Monday. The newest batch of rankings featured plenty of movement both up and down for Oregon commits and targets.
ScoopDuck is tracking the latest movement of Oregon’s top targets and verbal commitments.
DL Jalen Brewster (Texas Tech commit)
–New Ranking: No. 1
-Previous Ranking: No. 1
–New Ranking: No. 3
-Previous Ranking: No.2
QB Will Mencl
–New Ranking: No.4
-Previous Ranking: Unranked
–New Ranking: No. 15
-Previous Ranking: No. 8
–New Ranking: No. 16
-Previous Ranking: No. 16
CB Donte Wright Jr. (Georgia commit)
–New Ranking: No. 21
-Previous Ranking: No. 21
TE Jaxon Dollar
–New Ranking: No. 23
-Previous Ranking: No. 64
IOL Ismael Camara
–New Ranking: No. 34
-Previous Ranking: No. 22
–New Ranking: No. 36
-Previous Ranking: No. 33
–New Ranking: No. 41
-Previous Ranking: No. 62
–New Ranking: No. 46
-Previous Ranking: No. 54
–New Ranking: No. 56
-Previous Ranking: No. 56
EDGE Rashad Streets
–New Ranking: No. 61
-Previous Ranking: No. 59
WR Xavier Sabb
–New Ranking: No. 62
-Previous Ranking: No. 45
*Now listed as WR (previously listed as ATH)*
LB Toa Satele
–New Ranking: No. 74
-Previous Ranking: No. 40
EDGE Prince Goldsby
–New Ranking: No. 80
-Previous Ranking: Unranked
–New Ranking: No. 81
-Previous Ranking: No. 51
WR Julius Jones
-New Ranking: No. 84
-Previous Ranking: No. 75
CB Hayden Stepp
-New Ranking: No. 91
-Previous Ranking: No. 146
CB Danny Lang
-New Ranking: No. 93
-Previous Ranking: Unranked
WR Tae Walden Jr.
-New Ranking: No. 105
-Previous Ranking: No. 87
DL Kasi Currie
-New Ranking: No. 106
-Previous Ranking: No. 113
TE Rahzario Edwards
-New Ranking: No. 109
-Previous Ranking: No. 36
OT Jake Hildebrand
-New Ranking: No. 121
-Previous Ranking: No. 102
CB Josiah Molden
-New Ranking: No. 157
-Previous Ranking: No. 174
LB Brandon Lockley Jr.
-New Ranking: No. 160
-Previous Ranking: No. 143
RB Cadarius Milner (Oregon commit)
-New Ranking: No. 173
-Previous Ranking: No. 173
CB Darius Johnson
-New Ranking: No. 176
-Previous Ranking: No. 109
DL George Toia
-New Ranking: No. 182
-Previous Ranking: No. 123
DL Brayden Parks
-New Ranking: No. 185
DL Zane Rowe
-New Ranking: No. 193
-Previous Ranking: No. 149
LB Noah Glover
-New Ranking: No. 205
-Previous Ranking: No. 205
EDGE Troy Bowens
-New Ranking: No. 220
-Previous Ranking: No. 131
WR Zion White
-New Ranking: No. 234
-Previous Ranking: No. 176
Safety Myles Baker
-New Ranking: No. 241
-Previous Ranking: Unranked
OT Drew Felder (Oregon commit)
-New Ranking: No. 245
-Previous Ranking: No. 292
OT Gecova Doyal
-New Ranking: No.254
-Previous Ranking: Unranked
WR Blake Wong
-New Ranking: No. 271
-Previous Ranking: No. 271
TE Anthony Cartwright III
-New Ranking: No. 278
-Previous Ranking: No. 233
QB Dane Weber
-New Ranking: No. 290
-Previous Ranking: No. 290
Missed the cut/dropped out
Oregon commits
-DL Cam Prtichett
–ATH Sam Ngata
-OT Avery Michael