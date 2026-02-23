Skip to main content
Oregon
Where Oregon Commits and Top Targets Landed in Latest 2027 Rivals300 Ranking

Max Torres Author Profileby: Max Torres25 minutes agomtorressports

The latest Rivals300 ranking was released for the 2027 recruiting class on Monday. The newest batch of rankings featured plenty of movement both up and down for Oregon commits and targets.

ScoopDuck is tracking the latest movement of Oregon’s top targets and verbal commitments.

DL Jalen Brewster (Texas Tech commit)

New Ranking: No. 1

-Previous Ranking: No. 1

OT Mark Matthews

New Ranking: No. 3

-Previous Ranking: No.2

QB Will Mencl

New Ranking: No.4

-Previous Ranking: Unranked

OT Kennedy Brown

New Ranking: No. 15

-Previous Ranking: No. 8

LB Kaden Henderson

New Ranking: No. 16

-Previous Ranking: No. 16

CB Donte Wright Jr. (Georgia commit)

New Ranking: No. 21

-Previous Ranking: No. 21

TE Jaxon Dollar

New Ranking: No. 23

-Previous Ranking: No. 64

IOL Ismael Camara

New Ranking: No. 34

-Previous Ranking: No. 22

S Honor Fa’alave-Johnson

New Ranking: No. 36

-Previous Ranking: No. 33

RB Landen Williams-Callis

New Ranking: No. 41

-Previous Ranking: No. 62

WR Dakota Guerrant

New Ranking: No. 46

-Previous Ranking: No. 54

DL Marcus Fakatou

New Ranking: No. 56

-Previous Ranking: No. 56

EDGE Rashad Streets

New Ranking: No. 61

-Previous Ranking: No. 59

WR Xavier Sabb

New Ranking: No. 62

-Previous Ranking: No. 45

*Now listed as WR (previously listed as ATH)*

LB Toa Satele

New Ranking: No. 74

-Previous Ranking: No. 40

EDGE Prince Goldsby

New Ranking: No. 80

-Previous Ranking: Unranked

WR Julian Caldwell

New Ranking: No. 81

-Previous Ranking: No. 51

WR Julius Jones

-New Ranking: No. 84

-Previous Ranking: No. 75

CB Hayden Stepp

-New Ranking: No. 91

-Previous Ranking: No. 146

CB Danny Lang

-New Ranking: No. 93

-Previous Ranking: Unranked

WR Tae Walden Jr.

-New Ranking: No. 105

-Previous Ranking: No. 87

DL Kasi Currie

-New Ranking: No. 106

-Previous Ranking: No. 113

TE Rahzario Edwards

-New Ranking: No. 109

-Previous Ranking: No. 36

OT Jake Hildebrand

-New Ranking: No. 121

-Previous Ranking: No. 102

CB Josiah Molden

-New Ranking: No. 157

-Previous Ranking: No. 174

LB Brandon Lockley Jr.

-New Ranking: No. 160

-Previous Ranking: No. 143

RB Cadarius Milner (Oregon commit)

-New Ranking: No. 173

-Previous Ranking: No. 173

CB Darius Johnson

-New Ranking: No. 176

-Previous Ranking: No. 109

DL George Toia

-New Ranking: No. 182

-Previous Ranking: No. 123

DL Brayden Parks

-New Ranking: No. 185

DL Zane Rowe

-New Ranking: No. 193

-Previous Ranking: No. 149

LB Noah Glover

-New Ranking: No. 205

-Previous Ranking: No. 205

EDGE Troy Bowens

-New Ranking: No. 220

-Previous Ranking: No. 131

WR Zion White

-New Ranking: No. 234

-Previous Ranking: No. 176

Safety Myles Baker

-New Ranking: No. 241

-Previous Ranking: Unranked

OT Drew Felder (Oregon commit)

-New Ranking: No. 245

-Previous Ranking: No. 292

OT Gecova Doyal

-New Ranking: No.254

-Previous Ranking: Unranked

WR Blake Wong

-New Ranking: No. 271

-Previous Ranking: No. 271

TE Anthony Cartwright III

-New Ranking: No. 278

-Previous Ranking: No. 233

QB Dane Weber

-New Ranking: No. 290

-Previous Ranking: No. 290

Missed the cut/dropped out

Oregon commits

-DL Cam Prtichett

ATH Sam Ngata

-OT Avery Michael

