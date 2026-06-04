BWI Photos: Top recruits at Penn State's Prospect Camp I

Penn State welcomed roughly 150 high school players from across the country on Wednesday for its first prospect camp of the
era. By the end, three players earned scholarship offers, including two 2028 Pennsylvania prospects: offensive lineman Matt Campbell , from Kiski Area, and cornerback Nick Anderson , from Seton La Salle. The Nittany Lions also extended an offer to 2028 linebacker Kia Jones Jr. , who traveled all the way from Texas to work out with the staff. Khalen Taylor
Wide receiver Josiah Gault – Cincinnati, Ohio – Wyoming (2027)
Offensive lineman Aden Norris – Louisville, Ohio – Louisville (2027)
Penn State safeties coach Deon Broomfield.
Wide Receiver Kahlil Hinton – Chagrin Falls, Ohio – Kenston (2028)
Tight end Julian Cedrone – Red Lion, Pa. – Red Lion (2028)
Offensive lineman Nick Anderson – Vandergrift, Pa. – Kiski Area (2028)
Linebacker Khalen Taylor – Missouri City, Texas – Ridge Point (2028)
Penn State quarterback coach Jake Waters.
Wide receiver Tony Johnson Jr. – Lewis Center, Ohio – Olentangy Berlin (2028)
Safety Geo McKnight – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2028)
Linebacker Landon Sullenberger – Piqua, Ohio – Piqua (2029)
Offensive lineman Josiah Eney – Olney, Md. – Good Counsel (2028)
Tight end Keian Shelton – Ona, W.Va. – Cabell Midland (2027)
Wide receiver Max Vendemia – State College, Pa. – State College (2029)
Defensive back Ryan Sims – Suffield, Conn. – Suffield Academy (2028)
Penn State defensive coordinator D’Anton Lynn.
Running back Terrell Ingram – Smyrna, Del. – Smyrna (2029)
Offensive lineman Brock Schultz – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2030)
Cornerback Kia Jones Jr. – Pittsburgh, Pa. – Seton La Salle (2028)
Running back Juelz Chiron-Robinson – Downingtown, Pa. – Downingtown East (2028)
Quarterback Drew Sheridan – Dearborn, Mich. – Divine Child (2028)
Penn State running backs coach Savon Huggins.
Quarterback Owen Herrick – Pittsburgh, Pa. – Central Catholic (2028