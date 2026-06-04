BWI Photos: Top recruits at Penn State's Prospect Camp I

Penn State welcomed roughly 150 high school players from across the country on Wednesday for its first prospect camp of the Matt Campbell era. By the end, three players earned scholarship offers, including two 2028 Pennsylvania prospects: offensive lineman Nick Anderson, from Kiski Area, and cornerback Kia Jones Jr., from Seton La Salle. The Nittany Lions also extended an offer to 2028 linebacker Khalen Taylor, who traveled all the way from Texas to work out with the staff.

Wide receiver Josiah Gault – Cincinnati, Ohio – Wyoming (2027) Offensive lineman Aden Norris – Louisville, Ohio – Louisville (2027) Penn State safeties coach Deon Broomfield. Wide Receiver Kahlil Hinton – Chagrin Falls, Ohio – Kenston (2028)

Tight end Julian Cedrone – Red Lion, Pa. – Red Lion (2028) Offensive lineman Nick Anderson – Vandergrift, Pa. – Kiski Area (2028)

Linebacker Khalen Taylor – Missouri City, Texas – Ridge Point (2028) Penn State quarterback coach Jake Waters. Wide receiver Tony Johnson Jr. – Lewis Center, Ohio – Olentangy Berlin (2028) Safety Geo McKnight – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2028) Linebacker Landon Sullenberger – Piqua, Ohio – Piqua (2029) Offensive lineman Josiah Eney – Olney, Md. – Good Counsel (2028)

Tight end Keian Shelton – Ona, W.Va. – Cabell Midland (2027) Wide receiver Max Vendemia – State College, Pa. – State College (2029) Defensive back Ryan Sims – Suffield, Conn. – Suffield Academy (2028) Penn State defensive coordinator D’Anton Lynn. Running back Terrell Ingram – Smyrna, Del. – Smyrna (2029) Offensive lineman Brock Schultz – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2030)