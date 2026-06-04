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Penn State
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BWI Photos: Top recruits at Penn State's Prospect Camp I

Mug-Shot 4x4by: Ryan Snyder1 hour agoRyanSnyderOn3

Penn State welcomed roughly 150 high school players from across the country on Wednesday for its first prospect camp of the Matt Campbell era. By the end, three players earned scholarship offers, including two 2028 Pennsylvania prospects: offensive lineman Nick Anderson, from Kiski Area, and cornerback Kia Jones Jr., from Seton La Salle. The Nittany Lions also extended an offer to 2028 linebacker Khalen Taylor, who traveled all the way from Texas to work out with the staff.

Wide receiver Josiah Gault
Wide receiver Josiah Gault – Cincinnati, Ohio – Wyoming (2027)
Offensive lineman Aden Norris
Offensive lineman Aden Norris – Louisville, Ohio – Louisville (2027)
Penn State safeties coach Deon Broomfield
Penn State safeties coach Deon Broomfield.
Wide Receiver Kahlil Hinton
Wide Receiver Kahlil Hinton – Chagrin Falls, Ohio – Kenston (2028)
Tight end Julian Cedrone
Tight end Julian Cedrone – Red Lion, Pa. – Red Lion (2028)
Penn State offensive line recruit Nick Anderson
Offensive lineman Nick Anderson – Vandergrift, Pa. – Kiski Area (2028)

Penn State linebacker recruit Khalen Taylor
Linebacker Khalen Taylor – Missouri City, Texas – Ridge Point (2028)
Penn State quarterback coach Jake Waters
Penn State quarterback coach Jake Waters.
Wide receiver Tony Johnson Jr.
Wide receiver Tony Johnson Jr. – Lewis Center, Ohio – Olentangy Berlin (2028)
Penn State safety recruit Geo McKnight
Safety Geo McKnight – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2028)
Linebacker Landon Sullenberger
Linebacker Landon Sullenberger – Piqua, Ohio – Piqua (2029)
Offensive lineman Josiah Eney
Offensive lineman Josiah Eney – Olney, Md. – Good Counsel (2028)

Tight end Keian Shelton
Tight end Keian Shelton – Ona, W.Va. – Cabell Midland (2027)
Wide receiver Max Vendemia
Wide receiver Max Vendemia – State College, Pa. – State College (2029)
Penn State defensive back recruit Ryan Sims
Defensive back Ryan Sims – Suffield, Conn. – Suffield Academy (2028)
Penn State defensive coordinator D'Anton Lynn
Penn State defensive coordinator D’Anton Lynn.
Running back Terrell Ingram
Running back Terrell Ingram – Smyrna, Del. – Smyrna (2029)
Offensive lineman Brock Schultz
Offensive lineman Brock Schultz – Pickerington, Ohio – Pickerington North (2030)

Penn State cornerback recruit Kia Jones Jr.
Cornerback Kia Jones Jr. – Pittsburgh, Pa. – Seton La Salle (2028)
Penn State running back recruit Juelz Chiron-Robinson
Running back Juelz Chiron-Robinson – Downingtown, Pa. – Downingtown East (2028)
Quarterback Drew Sheridan
Quarterback Drew Sheridan – Dearborn, Mich. – Divine Child (2028)
Penn State running backs coach Savon Huggins
Penn State running backs coach Savon Huggins.
Quarterback Owen Herrick
Quarterback Owen Herrick – Pittsburgh, Pa. – Central Catholic (2028