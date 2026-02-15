Skip to main content
Penn State
Join Now

In Marcus Neal, Penn State gets a safety who 'plays 1,000 miles per hour and just continues to play to his standard'

Greg Pickelby: Greg Pickel2 hours agoGregPickel
Marcus Neal Penn State Football On3
Iowa State Cyclones' defensive back Marcus Neal Jr.(31) would be a strong candidate to fit in head coach Matt Campbell's defense at Penn State. (Photo: Nirmalendu Majumdar/Ames Tribune / USA TODAY NETWORK via Imagn Images)

Penn State added experience and talent to its safeties room by adding former Iowa State defensive back Marcus Neal Jr.

Join for $1
then billed annually
BWI
+
+
One subscription: The best Penn State Nittany Lions coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.