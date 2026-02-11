Penn State looks to halt slide as road trip opens at Washington

Penn State looks to halt slide as road trip opens at Washingtonby: Nate Bauer1 hour agoNateBauerBWIRead In AppFeb 8, 2026; University Park, Pennsylvania, USA; Penn State Nittany Lions head coach Mike Rhoades gestures towards guard Kayden Mingo (4) during the second half against the Southern California Trojans at Bryce Jordan Center. Mandatory Credit: Matthew O'Haren-Imagn ImagesPenn State opens a Pacific Northwest road trip at Washington searching for momentum after another close loss in Big Ten play.