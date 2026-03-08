Penn State’s offensive struggles continue in regular-season finale loss at Rutgers

Penn State’s offensive struggles continue in regular-season finale loss at Rutgersby: Nate Bauer33 minutes agoNateBauerBWIRead In AppMar 8, 2026; Piscataway, New Jersey, USA; Penn State Nittany Lions forward Ivan Juric (3) rebounds against Rutgers Scarlet Knights guard Darren Buchanan Jr. (5) and guard Jamichael Davis (1) during the first half at Jersey Mike's Arena. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn ImagesPenn State closed its regular season with a 74-62 loss at Rutgers on Sunday, falling to 12-19 overall and 3-17 in Big Ten play.