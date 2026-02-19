Slow start sinks Penn State in 85-72 loss to Rutgers

Slow start sinks Penn State in 85-72 loss to Rutgersby: Nate Bauer2 hours agoNateBauerBWIRead In AppFeb 18, 2026; University Park, Pennsylvania, USA; Penn State Nittany Lions forward Josh Reed (10) dribbles the ball towards the basket as Rutgers Scarlet Knights guard Harun Zrno (13) defends during the second half at Bryce Jordan Center. Mandatory Credit: Matthew O'Haren-Imagn ImagesPenn State dug an early hole and couldn’t recover in an 85-72 home loss to Rutgers despite a strong second-half push.