Turnovers again torment Penn State in Big Ten Tournament loss to Northwestern, ending season

Turnovers again torment Penn State in Big Ten Tournament loss to Northwestern, ending seasonby: Nate Bauer1 hour agoNateBauerBWIRead In AppMar 10, 2026; Chicago, IL, USA; Northwestern Wildcats forward Nick Martinelli (2) defends against Penn State Nittany Lions forward Ivan Juric (3) during the second half at United Center. Mandatory Credit: Kamil Krzaczynski-Imagn ImagesPenn State couldn’t overcome 17 turnovers as Northwestern capitalized with 24 points off mistakes in a 76-66 Big Ten Tournament decision.