University Book Store Purdue Sports Headlines: Feb. 12

• Is Mike Alstott Purdue's next Hall of Famer?

• NFL scouts set to invade Mollenkopf for Pro Day

• Where's Devin Mockobee prepping for NFL draft?

• Lots of Purdue flavor on Oregon State staff



All that and more in The 3-2-1, a look at #Purdue football.https://t.co/Ke9jiJZ2zn pic.twitter.com/0n1l7YNC3K