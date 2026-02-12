Skip to main content
Purdue
University Book Store Purdue Sports Headlines: Feb. 12

by: Alan Karpick

Purdue rises to a No. 2 seed – CBS Sports
Painter, Odom on For Pete’s Sake podcast – Purduesports.com
MT&F–Harry named freshman of the week – Purduesports.com
Boilers headed to Bama Bash tournament – Purduesports.com
MGolf–Easterbrook posts top-10 finish in Puerto Rico – Purduesports.com

Boilermaker Birthdays: Feb. 12

Lou Sims (1945) Halfback, Football
John Williams (1946) Offensive Guard, Football
Caitlyn Harper (2000) Guard, Women’s Basketball
Jacob Wahlberg (2001) Linebacker, Football
Joe Betulius (1959) Quarterback, Football
Mark Drenth (1964) Offensive Guard, Football
Anthony Mahoungou (1994) Wide Receiver, Football
Erica Moore (1995) Forward, Women’s Basketball
Addison Potts (2004) Guard, Women’s Basketball


