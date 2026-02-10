Skip to main content
Purdue
Join Now

University Book Store Purdue Sports Headlines: Feb. 10

Karpick_headshot500x500by: Alan Karpick1 hour agoAlanKarpick

Purdue Tweets/videos

Quotes of the Day

Headlines

Nebraska Hoops Game Day: Purdue – HuskersOnline
Softball’s Douglas earns Freshman-of-the-Week award – Purduesports.com
MGolf: Struggles in Puerto Rico – Purduesports.com

Boilermaker Birthdays: Feb. 10

Jim Wood (1953) Defensive Back, Football
Marc Foster (1967) Free Safety, Football
Mike Ulinski (1972) Punter, Football
Robert Marve (1989) Quarterback, Football
Brittany Rayburn (1990) Guard, Women’s Basketball
Tom Ewing (1990) Offensive Lineman, Football


You may also like