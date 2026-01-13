Skip to main content
University Book Store Purdue Sports Headlines: Jan. 13

Karpick_headshot500x500by: Alan Karpick28 minutes agoAlanKarpick

Purdue Tweets/videos

Quotes of the Day

Headlines

Shondell Era continues four more years – Purduesports.com
Purdue’s NCAA resume – Indystar.com

Boilermaker Birthdays: Jan. 13

Dave Lafary (1955) Offensive Tackle, Football
Wayne Walls (1955) Forward, Men’s Basketball
Robert Johnson (1958) Tailback, Football
Scott West (1964) Defensive Back, Football
MaChelle Joseph (1970) Guard, Women’s Basketball
Chris Hill (1975) Offensive Tackle, Football
Donald Winston (1978) Wide Receiver, Football
Beth Jones (1982) Guard, Women’s Basketball
KeyRon Catlett (1999) Wide Receiver, Football

