Gold and Black Basketball
University Book Store Purdue Sports Headlines: July 1
The latest in Purdue sports headlines on the first day of July.
Purdue Tweets/video
ICYMI
Purdue Quotes of the Day
Purdue Headlines
Wrestling class ranked No. 22 – Purduesports.com
Dusty May says NIL can be good segue to NBA – On3.com
Big Ten football stadium rankings: Nos. 18-16 – GoldandBlack.com
Purdue Athletics Year in Review – Purduesports.com
Which schools is Purdue recruiting against – On3.com
Hinkle Fieldhouse to host NBA Cup next fall – ESPN
Boilermaker Birthdays: July 1
Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football
Doug Crum (1954) Defensive End, Football
Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football
Scott Randall (1973) Linebacker, Football
Mila Reynolds (2003) Forward, Women’s Basketball
Liza Clemons (1992) Forward, Women’s Basketball
John Randle Jr. (2006) Offensive Lineman, Football