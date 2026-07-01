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University Book Store Purdue Sports Headlines: July 1

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Alan Karpick@AlanKarpick
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The latest in Purdue sports headlines on the first day of July.

Purdue Tweets/video

ICYMI

Purdue Quotes of the Day

Purdue Headlines

Wrestling class ranked No. 22 – Purduesports.com
Dusty May says NIL can be good segue to NBA – On3.com
Big Ten football stadium rankings: Nos. 18-16 – GoldandBlack.com
Purdue Athletics Year in Review – Purduesports.com
Which schools is Purdue recruiting against – On3.com
Hinkle Fieldhouse to host NBA Cup next fall – ESPN

Boilermaker Birthdays: July 1

Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football
Doug Crum (1954) Defensive End, Football
Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football
Scott Randall (1973) Linebacker, Football
Mila Reynolds (2003) Forward, Women’s Basketball
Liza Clemons (1992) Forward, Women’s Basketball
John Randle Jr. (2006) Offensive Lineman, Football

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