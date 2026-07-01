University Book Store Purdue Sports Headlines: July 1

The latest in Purdue sports headlines on the first day of July.

Purdue Tweets/video

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Getting fitted for B1G Media Day 📏 pic.twitter.com/ReT5DvvlUP — Purdue Football (@BoilerFootball) June 30, 2026

Another outstanding outing by Sam Easterbrook across the pond.



Misses out on 3-for-1 playoff (2nd playoff hole) to advance to The Open.



📊: 69-67=136 (-8) pic.twitter.com/cRRCb9ZiQs — Purdue Mens Golf 🚂⛳️ (@PurdueMensGolf) June 30, 2026

Congratulations to @kdouwstra on guiding Team Amsterdam to the semifinals of the #3x3WSPoitiers yesterday 👏👏👏 pic.twitter.com/lNq6XoNNgJ — Purdue Women's Basketball (@PurdueWBB) June 28, 2026

Our Summer League roster is in 👀



🔗 https://t.co/ZxUimwwG4P pic.twitter.com/am9QPgtxVj — Indiana Pacers (@Pacers) June 30, 2026

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ICYMI

Purdue Quotes of the Day

Drew walks up … sticks his hand out and says, “How you doing? I’m Drew Brees.” And I’m thinking, “Man, I definitely know who you are.”



Former LB Gilbert Gardner shares his Drew Brees' memories as the iconic QB preps to be enshrined in the Hall of Fame.https://t.co/CyWa69AcM2 pic.twitter.com/KUkGAax8EX — Tom Dienhart (@TomDienhart1) June 30, 2026

Purdue Headlines

Wrestling class ranked No. 22 – Purduesports.com

Dusty May says NIL can be good segue to NBA – On3.com

Big Ten football stadium rankings: Nos. 18-16 – GoldandBlack.com

Purdue Athletics Year in Review – Purduesports.com

Which schools is Purdue recruiting against – On3.com

Hinkle Fieldhouse to host NBA Cup next fall – ESPN

Boilermaker Birthdays: July 1

Wallace Hale (1953) Offensive Tackle, Football

Doug Crum (1954) Defensive End, Football

Jorge Flores (1973) Wide Receiver, Football

Scott Randall (1973) Linebacker, Football

Mila Reynolds (2003) Forward, Women’s Basketball

Liza Clemons (1992) Forward, Women’s Basketball

John Randle Jr. (2006) Offensive Lineman, Football