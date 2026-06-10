University Book Store Purdue Sports Headlines: June 10
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Headlines
Takeaways: The start of Purdue summer basketball practice – GoldandBlack.com
GoldandBlack.com gallery: Purdue basketball summer practice – GoldandBlack.com
Three-star offensive lineman Patrick O’Brien commits to Purdue – GoldandBlack.com
Purdue lands four-star WR from Texas – GoldandBlack.com
Top 20 Purdue football players: No. 17 OL Nuku Mafi – GoldandBlack.com
Boilermaker Birthdays: June 10
Pat Johnson (1972) Defensive Back, Football
Gelen Robinson (1995) Linebacker, Football