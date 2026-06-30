Gold and Black Basketball
University Book Store Purdue Sports Headlines: June 30
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Headlines
Wrestling class ranked No. 22 – Purduesports.com
Boilermaker Birthdays: June 30
Fred Schaus (dec. 2/10/2010) (1925) Head Coach, Men’s Basketball
Bill Gray (1948) Offensive Guard, Football
Randy Cooper (1949) Halfback, Football
Dave Stack (1966) Forward, Men’s Basketball
Tom McNeil (1968) Linebacker, Football
Chris Zurba (1976) Defensive End, Football
Antoine Neal (1978) Linebacker, Football
Cortez Miles (1979) Wide Receiver, Football
Hila Karsh (2004) Guard, Women’s Basketball