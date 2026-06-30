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Gold and Black Basketball

University Book Store Purdue Sports Headlines: June 30

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Alan Karpick@AlanKarpick
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Purdue Tweets/video

ICYMI

Quotes of the Day

Headlines

Wrestling class ranked No. 22 – Purduesports.com

Boilermaker Birthdays: June 30

Fred Schaus (dec. 2/10/2010) (1925) Head Coach, Men’s Basketball
Bill Gray (1948) Offensive Guard, Football
Randy Cooper (1949) Halfback, Football
Dave Stack (1966) Forward, Men’s Basketball
Tom McNeil (1968) Linebacker, Football
Chris Zurba (1976) Defensive End, Football
Antoine Neal (1978) Linebacker, Football
Cortez Miles (1979) Wide Receiver, Football
Hila Karsh (2004) Guard, Women’s Basketball

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