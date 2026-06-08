University Book Store Purdue Sports Headlines: June 8
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Headlines
GoldandBlack.com Saturday Simulcast: The AD search, Purdue hoops and more – GoldandBlack.com
Purdue nets commitment from 2027 Ohio cornerback – GoldandBlack.com
Daniel Jacobsen preparing to tackle major opportunity as Purdue’s primary center – GoldandBlack.com
Top 20 Purdue football players: No. 18 WR Asaad Waseem – GoldandBlack.com
Purdue nets commitment from in-state RB Izayveon Moore – GoldandBlack.com
Purdue lands 2027 defensive lineman Wesley Gover – GoldandBlack.com
Boilermaker Birthdays: June 8
Carl Capria (1952) Defensive Back, Football
Mark Furlong (1956) Running Back, Football
Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football
Danny Rogers (1978) Punter, Football
Rob Ninkovich (1984) Defensive end, Football
Brittany Dildine (1985) Guard, Women’s Basketball
Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football
Nalin Fox (2002) Offensive Lineman, Football