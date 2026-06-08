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Purdue
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University Book Store Purdue Sports Headlines: June 8

by: Dub Jellison41 minutes agodubjellison

Purdue Tweets/videos

Quotes of the Day

Headlines

GoldandBlack.com Saturday Simulcast: The AD search, Purdue hoops and more – GoldandBlack.com

Purdue nets commitment from 2027 Ohio cornerback – GoldandBlack.com

Daniel Jacobsen preparing to tackle major opportunity as Purdue’s primary center – GoldandBlack.com

Top 20 Purdue football players: No. 18 WR Asaad Waseem – GoldandBlack.com

Purdue nets commitment from in-state RB Izayveon Moore – GoldandBlack.com

Purdue lands 2027 defensive lineman Wesley Gover – GoldandBlack.com

Boilermaker Birthdays: June 8

Carl Capria (1952) Defensive Back, Football
Mark Furlong (1956) Running Back, Football
Marcus Jackson (1957) Defensive Tackle, Football
Danny Rogers (1978) Punter, Football
Rob Ninkovich (1984) Defensive end, Football
Brittany Dildine (1985) Guard, Women’s Basketball
Brandon Whittington (1986) Wide Receiver, Football
Nalin Fox (2002) Offensive Lineman, Football

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