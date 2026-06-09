University Book Store Purdue Sports Headlines: June 9
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GoldandBlack.com 2026-2027 Purdue Basketball Definitive Prospectus: Version 2.0 — Summer Practice – GoldandBlack.com
Purdue lands versatile 2027 Georgia wide receiver – GoldandBlack.com
Brock Spack set to be feted at NFF Honors Brunch: ‘It’s quite an honor’ – GoldandBlack.com
Purdue football recruiting recap: Purdue nets three commits over the weekend – GoldandBlack.com
Boilermaker Birthdays: June 9
George Buchanan (1950) Center, Football
Chris Barr (1955) Defensive Tackle, Football
Steve Barr (1957) Defensive Back, Football
Ike Gooden (1960) Linebacker, Football
Linda Foote (1968) Guard, Women’s Basketball
Ray Graham (1970) Running Back, Football
Shane Mikesky (1992) Wide Receiver, Football
Anfernee Brown (1994) Guard, Men’s Basketball
Rondale Moore (2000) Wide Receiver, Football
Byron Perkins (2000) Defensive Back, Football