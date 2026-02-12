Upon Further Review: Purdue's game-winner, defense, TKR's influence and more from the win at Nebraska

Upon Further Review: Purdue's game-winner, defense, TKR's influence and more from the win at Nebraskaby: Brian Neubert8 minutes agobrianneubertRead In AppFeb 10, 2026; Lincoln, Nebraska, USA; Purdue Boilermakers guard Fletcher Loyer (2), forward Trey Kaufman-Renn (4) and Nebraska Cornhuskers forward Braden Frager (5) reach for a rebound during overtime at Pinnacle Bank Arena. Mandatory Credit: Dylan Widger-Imagn ImagesGoldandBlack.com's detailed look back at 13th-ranked Purdue's 80-77 OT win at Nebraska Tuesday night in Lincoln.