GamecockCentral Football
Where South Carolina ranks in EA Sports College Football 27
Early release is just over a week away from EA Sports College Football 27. With the hype around the latest installment of the video game series continuing to grow, EA Sports has revealed some sneak peeks at this summer’s biggest release. That includes the ratings of each team in the game. Below is how South Carolina stands up compared to the rest of the country.
Shane Beamer’s Gamecocks hold an overall team rating of 82. That number puts the Gamecocks tied for 30th. USC is also 12th in the SEC, ahead of only Kentucky, Mississippi State, Vanderbilt, and Arkansas.
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Below is EA Sports’ list of the top overall teams in CFB27:
1. Oregon Ducks (91)
T-2. Ohio State Buckeyes, Indiana Hoosiers (90)
T-4. Texas Longhorns, Notre Dame Fighting Irish (89)
T-6. LSU Tigers, Miami Hurricanes, Ole Miss Rebels (88)
T-9. Georgia Bulldogs, Oklahoma Sooners, Texas Tech Red Raiders (87)
T-12. Alabama Crimson Tide, BYU Cougars, Texas A&M Aggies, Southern Cal Trojans (86)
T-16. Michigan Wolverines, Missouri Tigers, Tennessee Volunteers (85)
T-19. Florida Gators, Louisville Cardinals (84)
T-21. Auburn Tigers, Clemson Tigers, Houston Cougars, Nebraska Cornhuskers, Oklahoma State Cowboys, Penn State Nittany Lions, SMU Mustangs, Virginia Cavaliers, Washington Huskies (83)
T-30. South Carolina Gamecocks, Arizona Wildcats, Florida State Seminoles, UCLA Bruins (82)
T-34. Arizona State Sun Devils, Cal Golden Bears, Colorado Buffaloes, Kansas State Wildcats, Kentucky Wildcats, Minnesota Golden Gophers, Mississippi State Bulldogs, Pittsburgh Panthers, UCF Knights, Utah Utes, Vanderbilt Commodores, Virginia Tech Hokies (81)
T-46. Arkansas Razorbacks, Boise State Broncos, Iowa Hawkeyes, Maryland Terrapins, Michigan State Spartans, TCU Horned Frogs (80)
T-52. Baylor Bears, Cincinnati Bearcats, Duke Blue Devils, Illinois Fighting Illini, NC State Wolfpack, North Carolina Tar Heels, Northwestern Wildcats, Wisconsin Badgers (79)
T-60. Georgia Tech Yellow Jackets, Rutgers Scarlet Knights, Syracuse Orange, UNLV Runnin’ Rebels, Wake Forest Demon Deacons, West Virginia Mountaineers (78)
T-66. Boston College Eagles, Iowa State Cyclones, James Madison Dukes, Kansas Jayhawks, Memphis Tigers, North Texas Mean Green, Purdue Boilermakers, San Diego State Aztecs, Texas State Bobcats, USF Bulls (77)
T-76. Army Black Knights, Florida Atlantic Owls, Fresno State Bulldogs, Georgia Southern Eagles, Hawai’i Warriors, Jacksonville State Gamecocks, Liberty Flames, Miami (OH) RedHawks, New Mexico Lobos, Oregon State Beavers, Stanford Cardinal, Temple Owls, Tulane Green Wave, Tulsa Golden Hurricanes, Utah State Aggies, UTSA Roadrunners, Washington State Cougars (76)
T-93. Delaware Blue Hens, Kennesaw State Owls, Marshall Thundering Herd, North Dakota State Bison, Western Michigan Broncos (75)
T-98. Air Force Falcons, Arkansas State Red Wolves, Colorado State Rams, East Carolina Pirates, Louisiana Tech Bulldogs, Navy Midshipmen, Ohio Bobcats, Old Dominion Monarchs, UConn Huskies (74)
T-107. Akron Zips, Appalachian State Mountaineers, Eastern Michigan Eagles, FIU Panthers, Georgia State Panthers, Louisiana Ragin’ Cajuns, Nevada Wolfpack, New Mexico State Aggies, Toledo Rockets, Troy Trojans, UAB Blazers, Western Kentucky Hilltoppers, Wyoming Cowboys (73)
T-120. Ball State Cardinals, Bowling Green Falcons, Buffalo Bulls, Coastal Carolina Chanticleers, Central Michigan Chippewas, Charlotte 49ers, Kent State Golden Flashes, Middle Tennessee State Blue Raiders, Missouri State Bears, Rice Owls, Sacramento State Hornets, San Jose State Spartans, South Alabama Jaguars, UTEP Miners (72)
T-134. Sam Houston State Bearkats, Southern Miss Golden Eagles, UMass Minutemen (71)
T-137. Northern Illinois Huskies (70)
138. UL Monroe Warhawks (69)