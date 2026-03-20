South Carolina women's basketball: How the national media expects the Gamecocks to do in the tournament

On3 imageby: Chris Wellbaum58 seconds agoChrisWellbaum

The NCAA women’s tournament begins today. Find out how far the national media expects South Carolina to go in the tournament.

(Nobody picked South Carolina to lose in the first round, so I’ve skipped that game.)

The Athletic

Chantel Jennings
Final Four: UConn, UCLA, Michigan, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, Iowa, loses to UConn

Jerry Brewer
Final Four: UConn, UCLA, Louisville, South Carolina
Championship game: South Carolina, UCLA
National Champion: South Carolina
South Carolina finishes: National champion

Eden Lasse
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals

Sabreena Merchant
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals

Grace Raynor
Final Four: UConn, UCLA, Louisville, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals

Cameron Teague Robinson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals

CBS

Lindsay Gibbs
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UCLA
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, Iowa, loses to UConn

Isabel Gonzalez
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn

Jack Maloney
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UCOnn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn

ESPN

Charlie Creme
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU

(The rest of ESPN’s experts only picked a Final Four and a champion.)

Andrea Adelson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, TCU
National Champion: Texas

Jimmy Dykes
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn

Carolyn Peck
Final Four: UConn, LSU, Texas, South Carolina
National Champion: South Carolina

Alexa Philippou
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn

Christy Thomaskutty
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn

Michael Voepel
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UCLA

NCAA

Autumn Johnson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: Southern Cal, Oklahoma, Iowa

USA Today

Nancy Armour
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinal

Megan L. Hall
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, TCU, loses to UConn

Cydney Henderson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn

Mitchell Northam
Final Four: UConn, UCLA, Kentucky, South Carolina
Championship game: South Carolina, UCLA
National Champion: UCLA
South Carolina finishes: National runner-up
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, Iowa, UConn, loses to UCLA

