South Carolina women's basketball: How the national media expects the Gamecocks to do in the tournament
The NCAA women’s tournament begins today. Find out how far the national media expects South Carolina to go in the tournament.
(Nobody picked South Carolina to lose in the first round, so I’ve skipped that game.)
The Athletic
Chantel Jennings
Final Four: UConn, UCLA, Michigan, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, Iowa, loses to UConn
NEW! Message board for South Carolina Women’s Basketball! 🏀
Jerry Brewer
Final Four: UConn, UCLA, Louisville, South Carolina
Championship game: South Carolina, UCLA
National Champion: South Carolina
South Carolina finishes: National champion
Eden Lasse
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
Sabreena Merchant
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
Grace Raynor
Final Four: UConn, UCLA, Louisville, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
Cameron Teague Robinson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
CBS
Lindsay Gibbs
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UCLA
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, Iowa, loses to UConn
Isabel Gonzalez
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn
Jack Maloney
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UCOnn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn
ESPN
Charlie Creme
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU
🏀 GamecocksW newsletter: WBB coverage delivered straight to your inbox!
(The rest of ESPN’s experts only picked a Final Four and a champion.)
Andrea Adelson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, TCU
National Champion: Texas
Jimmy Dykes
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn
Top 10
- 1New
🏈 Insider Report
DB to watch, Drayton impact, Robertson full go
- 2Trending
MBB Staff Change 🏀
Assistant announces exit from program, gives thanks
- 3
🏈 Assistant extended
Football assistant gets another year on contract
- 4
Jack's Mailbag ⚾
Answering your baseball questions
- 5
Wes' Take: LBs
What we're hearing
Get the Daily On3 Newsletter in your inbox every morning
By clicking "Subscribe to Newsletter", I agree to On3's Privacy Notice, Terms, and use of my personal information described therein.
Carolyn Peck
Final Four: UConn, LSU, Texas, South Carolina
National Champion: South Carolina
Alexa Philippou
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn
Christy Thomaskutty
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UConn
Michael Voepel
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
National Champion: UCLA
NCAA
Autumn Johnson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: Southern Cal, Oklahoma, Iowa
USA Today
Nancy Armour
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinal
Megan L. Hall
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, UCLA
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, TCU, loses to UConn
Cydney Henderson
Final Four: UConn, UCLA, Texas, South Carolina
Championship game: UConn, Texas
National Champion: UConn
South Carolina finishes: National semifinals
South Carolina’s path: beats Southern Cal, Oklahoma, TCU, loses to UConn
Mitchell Northam
Final Four: UConn, UCLA, Kentucky, South Carolina
Championship game: South Carolina, UCLA
National Champion: UCLA
South Carolina finishes: National runner-up
South Carolina’s path: beats Clemson, Oklahoma, Iowa, UConn, loses to UCLA