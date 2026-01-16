Three things we learned from South Carolina's blowout loss at Arkansas

Three things we learned from South Carolina's blowout loss at Arkansasby: Jack Veltri1 hour agojacktveltriRead In AppJan 14, 2026; Fayetteville, Arkansas, USA; South Carolina Gamecocks guard Meechie Johnson (5) drives between Arkansas Razorbacks guard D.J. Wagner (21) and fwing Billy Richmond III (24) during the second half at Bud Walton Arena. Arkansas won 108-74. Mandatory Credit: Nelson Chenault-Imagn ImagesExamining what we learned from South Carolina's 34-point loss to No. 17 Arkansas on Wednesday from Fayetteville.