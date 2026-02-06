Bishop Boswell knows his assignment as Tennessee basketball's unsung hero

Bishop Boswell knows his assignment as Tennessee basketball's unsung heroby: Brent Hubbs21 minutes agoBrent_HubbsRead In App(Saul Young/News Sentinel / USA TODAY NETWORK via Imagn Images) Tennessee basketball coach Rick Barnes talks with Bishop Boswell (3) during an NCAA college basketball game against Austin Peay on Sunday, Nov. 17, 2024, in Knoxville, Tenn.Tennessee sophomore guard Bishop Boswell has been called the glue and the unsung hero for the Vols. Simply put, Boswell knows his assignment.