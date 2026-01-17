Fast Break: Tennessee gives away home win in an 80-78 loss to Kentucky

Fast Break: Tennessee gives away home win in an 80-78 loss to Kentuckyby: Brent Hubbs1 hour agoBrent_HubbsRead In AppNov 24, 2025; Las Vegas, NV, USA; Tennessee Volunteers forward Nate Ament (10) runs the offense as Rutgers Scarlet Knights guard Darren Buchanan Jr. (5) defends during the first half in a 2025 Players Era Festival group play game at MGM Grand Garden Arena. Mandatory Credit: Stephen R. Sylvanie-Imagn ImagesTennessee lead for over 39 minutes Saturday but couldn't finish the game as the Vols gave away a home game to Kentucky.