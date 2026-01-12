Tennessee Basketball 3-2-1: Seeking consistency, limiting unforced errors

Tennessee Basketball 3-2-1: Seeking consistency, limiting unforced errorsby: Brent Hubbs1 hour agoBrent_HubbsRead In AppFlorida center Rueben Chinyelu (9) get pressure from Tennessee guard Ja'kobi Gillespie (0) during first half of an NCAA basketball at Steven C. O'Connell Center Exactek arena in Gainesville, FL on Saturday, January 10, 2026. [Alan Youngblood/Gainesville Sun]Tennessee basketball is home for two games this week in SEC play and for the Vols, the focus starts on having a greater understanding.