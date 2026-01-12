Skip to main content
Tennessee
Join Now

Tennessee Basketball 3-2-1: Seeking consistency, limiting unforced errors

On3 imageby: Brent Hubbs1 hour agoBrent_Hubbs
Florida center Rueben Chinyelu (9) get pressure from Tennessee guard Ja'kobi Gillespie (0) during first half of an NCAA basketball at Steven C. O'Connell Center Exactek arena in Gainesville, FL on Saturday, January 10, 2026. [Alan Youngblood/Gainesville Sun]
Florida center Rueben Chinyelu (9) get pressure from Tennessee guard Ja'kobi Gillespie (0) during first half of an NCAA basketball at Steven C. O'Connell Center Exactek arena in Gainesville, FL on Saturday, January 10, 2026. [Alan Youngblood/Gainesville Sun]

Tennessee basketball is home for two games this week in SEC play and for the Vols, the focus starts on having a greater understanding.

50% off your first year
then billed annually at $119.99/year
Volquest
+
+
One subscription: The best Tennessee Volunteers coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.