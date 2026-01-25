Skip to main content
Tennessee
Join Now

What the transfer portal commitment of DB Jadais Richard means for Tennessee

On3 imageby: Eric Cain55 minutes ago_Cainer
Markeith Williams Rutgers
Dec 28, 2023; Bronx, NY, USA; Miami Hurricanes defensive back Markeith Williams (15) and defensive back Jadais Richard (25) react to a missed field goal by Rutgers Scarlet Knights during the second quarter at Yankee Stadium. Mandatory Credit: Mark Smith-USA TODAY Sports

Tennessee football added a transfer defensive back from Miami on Sunday as Jadais Richard commits to the Vols.

Join for $1
then billed annually
Volquest
+
+
One subscription: The best Tennessee Volunteers coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.