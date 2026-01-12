Early enrollees in Texas' 2026 class mark their first day of class
The Texas Longhorns class of 2026’s early enrollees have moved onto the 40 Acres and are on campus for the first day of University of Texas classes.
[Sign up for Inside Texas for 50% off! Get the latest on the NCAA Transfer Portal, Citrus Bowl Prep, and Coaching Turnover]
Several social media posts from the football program’s official account and from Texas’ early enrollees themselves have made their way into the public eye as most members of the Longhorns’ No. 10 ranked signing class get settled in their dorms and with their schedule.
Note: Nicolas Robertson was the only player not listed as an early enrollee when Texas announced its class on national signing day.
SIGNED
QB Dia Bell, American Heritage (Fort Lauderdale, FL) – Get to know Bell
CB Samari Matthews, Hough (Huntersville, NC) – Get to know Matthews
TE Charlie Jilek, Portage Central (Portage, MI) – Get to know Jilek
K Jake Collett, Heritage (Ringgold, GA) – Get to know Collett
EDGE Jamarion Carlton, Temple (Temple, TX) – Get to know Carlton
WR Kohen Brown, Waxahachie (Waxahachie, TX) – Get to know Brown
DB Yaheim Riley, Anderson (Austin, TX) – Get to know Riley
OL Kaden Scherer, Georgetown (Georgetown, TX) – Get to know Scherer
P Mikey Bukauskas, Prosper (Prosper, TX) – Get to know Bukauskas
CB Hayward Howard Jr., Edna Karr (New Orleans, LA) – Get to know Howard
WR Chris Stewart, Shadow Creek (Pearland, TX) – Get to know Stewart
ATH Jermaine Bishop, Willis (Willis, TX) – Get to know Bishop
RB Jett Walker, Georgetown (Georgetown, TX) – Get to know Walker
OL Nicolas Robertson, Klein (Spring, TX) – Get to know Robertson
LS Trott O’Neal, Prestonwood Christian (Plano, TX) – Get to know O’Neal
OT John Turntine, North Crowley (Fort Worth, TX) – Get to know Turntine
LB Kosi Okpala, Mayde Creek (Katy, TX) – Get to know Okpala
DT James Johnson, Northwestern (Miami, FL) – Get to know Johnson
S Toray Davis, Fairview (Boulder, CO) – Get to know Davis
RB Derrek Cooper, Chaminade-Madonna Prep (Hollywood, FL) – Get to know Cooper
LB Rocky Cummings, Carlsbad (Carlsbad, CA) – Get to know Cummings
LB Tyler Atkinson, Grayson (Loganville, GA) – Get to know Atkinson
EDGE Richard Wesley, Sierra Canyon (Los Angeles, CA) – Get to know Wesley