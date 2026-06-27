Inside Texas Football Recruiting
Texas' 2027 class jumps into the top five with the addition of Montre Jackson
The Texas Longhorns’ class has come a long way. A few weeks back, it slid into the top 10. Then last week, it approached the top five. With the addition of 4-star CB Montre Jackson, the Longhorns now claim the No. 5 2027 recruiting class in the nation as June and July decision season carries on.
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Top 2027 Recruiting Classes
- Texas A&M (24 commits)
- Notre Dame (21 commits)
- Miami (19 commits)
- Oklahoma (26 commits)
- Texas (20 commits)
- Florida (24 commits)
- Texas Tech (17 commits)
- Ohio State (17 commits)
- Oregon (20 commits)
- USC (14 commits)
Texas 2027 commits
John Meredith, CB, Fort Worth (Texas) North Crowley
National: 2
Position: 1
State: 2
Easton Royal, WR, New Orleans (La.) Brother Martin
National: 6
Position: 1
State: 1
Kasi Currie, DL, Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon
National: 63
Position: 5
State: 6
Brock Williams, TE, Libertyville (Ill.)
National: 82
Position: 4
State: 5
JaBarrius Garror, EDGE, Mobile (Ala.) Vigor
National: 109
Position: 12
State: 3
Cameron Hall, EDGE, Mansfield (Texas) Summit
National: 111
Position: 13
State: 14
Montre Jackson, CB, Garland (Texas) Lakeview Centennial
National: 210
Position: 25
State: 31
Brian Swanson, OT, Dallas (Texas) South Oak Cliff
National: 218
Position: 17
State: 33
Derwin Fields, EDGE, Brookhaven (Miss.)
National: 222
Position: 24
State: 8
Junior Tu’upo, S, Alabaster (Ala.) Thompson
National: 256
Position: 22
State: 13
Noah Roberts, RB, Chandler (Ariz.) Basha
National: 264
Position: 18
State: 5
Briceson Thrower, WR, Forney (Texas) North Forney
National: 312
Position: 47
State: 45
Greedy James, CB, Manvel (Texas)
National: 319
Position: 28 (ranked as a safety)
State: 47
Tyler Alexander, DT, Wellington (Fla.) Palm Beach Central
National: 382
Position: 42
State: 34
Keyon Hemphill-Woods, IOL, Columbus (Texas)
National: 479
Position: 35
State: 59
Ty Knutson, QB, Spring Branch (Texas) Smithson Valley
National: 587
Position: 35
State: 77
JT Geraci, TE, Ramsey (N.J.) Don Bosco Prep
National: 592
Position: 31
State: 17
Lucas Rhoa, IOL, Rancho Cucamonga (Calif.) Orange Lutheran
National: 608
Position: 46
State: 48
Kyron Brown, WR, Amarillo (Texas) Palo Duro
National: 822
Position: 110
State: 105
Jackson Cook, IOL, Austin (Texas) Westlake
National: 946
Position: 76
State: 120