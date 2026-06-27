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Inside Texas Football Recruiting

Texas' 2027 class jumps into the top five with the addition of Montre Jackson

Joe Cook
Joe Cook@josephcook89
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Steve Sarkisian-Texas Longhorns-linebacker

The Texas Longhorns’ class has come a long way. A few weeks back, it slid into the top 10. Then last week, it approached the top five. With the addition of 4-star CB Montre Jackson, the Longhorns now claim the No. 5 2027 recruiting class in the nation as June and July decision season carries on.

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Top 2027 Recruiting Classes

  1. Texas A&M (24 commits)
  2. Notre Dame (21 commits)
  3. Miami (19 commits)
  4. Oklahoma (26 commits)
  5. Texas (20 commits)
  6. Florida (24 commits)
  7. Texas Tech (17 commits)
  8. Ohio State (17 commits)
  9. Oregon (20 commits)
  10. USC (14 commits)

Texas 2027 commits

John Meredith, CB, Fort Worth (Texas) North Crowley

National: 2
Position: 1
State: 2

Easton Royal, WR, New Orleans (La.) Brother Martin

National: 6
Position: 1
State: 1

Kasi Currie, DL, Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon

National: 63
Position: 5
State: 6

Brock Williams, TE, Libertyville (Ill.)

National: 82
Position: 4
State: 5

JaBarrius Garror, EDGE, Mobile (Ala.) Vigor

National: 109
Position: 12
State: 3

Cameron Hall, EDGE, Mansfield (Texas) Summit

National: 111
Position: 13
State: 14

Montre Jackson, CB, Garland (Texas) Lakeview Centennial

National: 210
Position: 25
State: 31

Brian Swanson, OT, Dallas (Texas) South Oak Cliff

National: 218
Position: 17
State: 33

Derwin Fields, EDGE, Brookhaven (Miss.)

National: 222
Position: 24
State: 8

Junior Tu’upo, S, Alabaster (Ala.) Thompson

National: 256
Position: 22
State: 13

Noah Roberts, RB, Chandler (Ariz.) Basha

National: 264
Position: 18
State: 5

Briceson Thrower, WR, Forney (Texas) North Forney

National: 312
Position: 47
State: 45

Greedy James, CB, Manvel (Texas)

National: 319
Position: 28 (ranked as a safety)
State: 47

Tyler Alexander, DT, Wellington (Fla.) Palm Beach Central

National: 382
Position: 42
State: 34

Keyon Hemphill-Woods, IOL, Columbus (Texas)

National: 479
Position: 35
State: 59

Ty Knutson, QB, Spring Branch (Texas) Smithson Valley

National: 587
Position: 35
State: 77

JT Geraci, TE, Ramsey (N.J.) Don Bosco Prep

National: 592
Position: 31
State: 17

Lucas Rhoa, IOL, Rancho Cucamonga (Calif.) Orange Lutheran

National: 608
Position: 46
State: 48

Kyron Brown, WR, Amarillo (Texas) Palo Duro

National: 822
Position: 110
State: 105

Jackson Cook, IOL, Austin (Texas) Westlake

National: 946
Position: 76
State: 120

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