Texas
Texas Football Jersey Number Updates: Freshmen, Transfers, and Returning Players

by: Charlie Williams1 hour ago

If you’re like me, jersey numbers are one of those little things that makes the season feel real. Guys show up in a different number and you’re like, “Hold up… when did that happen?” Texas has a few updates confirmed, so I’m starting a running tracker here.

Incoming Freshmen Numbers

Dia Bell (QB) — No. 6

Five-star | National Rank: 16 | Position Rank: No. 4 QB

Samari “Smoke” Matthews (CB) — No. 11

Four-star | National Rank: 152 | Position Rank: No. 20 CB

Kohen Brown (WR) — No. 13

Four-star | National Rank: 290 | Position Rank: No. 45 WR

Jamarion Carlton (DL) — No. 94

Four-star | National Rank: 65 | Position Rank: No. 6 DL

Richard Wesley (EDGE) — No. 99

Five-star | National Rank: 20 | Position Rank: No. 6 EDGE

Derrek Cooper (RB) — No. 5

Five-star | National Rank: 81 | Position Rank: No. 4 RB

Transfer Numbers

Cam Coleman (WR, Auburn transfer) — No. 8

Zion Williams (DT, LSU transfer) — No. 97

Raleek Brown (RB, Arizona State transfer) — No. 0

Returning Player Number Changes

Kade Phillips (CB) — No. 8 (previously No. 11)

KJ Lacey (QB) — No. 9 (previously No. 8)

More updates will be added as additional numbers become available.

