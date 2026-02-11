Texas Football Jersey Number Updates: Freshmen, Transfers, and Returning Players
If you’re like me, jersey numbers are one of those little things that makes the season feel real. Guys show up in a different number and you’re like, “Hold up… when did that happen?” Texas has a few updates confirmed, so I’m starting a running tracker here.
Incoming Freshmen Numbers
Dia Bell (QB) — No. 6
Five-star | National Rank: 16 | Position Rank: No. 4 QB
Samari “Smoke” Matthews (CB) — No. 11
Four-star | National Rank: 152 | Position Rank: No. 20 CB
Kohen Brown (WR) — No. 13
Four-star | National Rank: 290 | Position Rank: No. 45 WR
Jamarion Carlton (DL) — No. 94
Four-star | National Rank: 65 | Position Rank: No. 6 DL
Richard Wesley (EDGE) — No. 99
Five-star | National Rank: 20 | Position Rank: No. 6 EDGE
Derrek Cooper (RB) — No. 5
Five-star | National Rank: 81 | Position Rank: No. 4 RB
Transfer Numbers
Cam Coleman (WR, Auburn transfer) — No. 8
Zion Williams (DT, LSU transfer) — No. 97
Raleek Brown (RB, Arizona State transfer) — No. 0
Returning Player Number Changes
Kade Phillips (CB) — No. 8 (previously No. 11)
KJ Lacey (QB) — No. 9 (previously No. 8)
More updates will be added as additional numbers become available.