Skip to main content
Texas
Join Now
50% off your first year
then billed annually
Inside Texas
+
One subscription: The best Texas Longhorns coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.

Inside Texas Football Recruiting

Texas jumps up to No. 7 in the Rivals Team Recruiting Rankings

Joe Cook
Joe Cook@josephcook89
6h0members liked this
ut_spring_game_26-1701_sark
Steve Sarkisian (Will Gallagher/Inside Texas)

When four-star EDGE JaBarrius Garror picked Texas last week, the Longhorns jumped back into the top 10 of the Rivals Team Recruiting Rankings for the 2027 class. A few other schools picked up pledges, but the Longhorns adding Five-Star Plus+ CB John Meredith means not only are the Longhorns back in the top 10, but they’re close to jumping into the top five.

[Sign up for Inside Texas and get 50% off Premium Access!]

Meredith’s addition helps Texas jump from No. 11 to No. 7 in the Rivals Team Recruiting Rankings.

Top 2027 Recruiting Classes

  1. Texas A&M (23 commits)
  2. Miami (19 commits)
  3. Notre Dame (18 commits)
  4. Oklahoma (25 commits)
  5. Texas Tech (16 commits)
  6. Florida (23 commits)
  7. Texas (16 commits)
  8. Oregon (18 commits)
  9. Ohio State (15 commits)
  10. LSU (13 commits)

Texas 2027 commits

John Meredith, CB, Fort Worth (Texas) North Crowley

National: 2
Position: 1
State: 2

Easton Royal, WR, New Orleans (La.) Brother Martin

National: 6
Position: 1
State: 1

Kasi Currie, DL, Chatsworth (Calif.) Sierra Canyon

National: 62
Position: 5
State: 6

Brock Williams, TE, Libertyville (Ill.)

National: 80
Position: 4
State: 5

JaBarrius Garror, EDGE, Mobile (Ala.) Vigor

National: 107
Position: 12
State: 3

Cameron Hall, EDGE, Mansfield (Texas) Summit

National: 118
Position: 13
State: 17

Brian Swanson, OT, Dallas (Texas) South Oak Cliff

National: 218
Position: 18
State: 33

Derwin Fields, EDGE, Brookhaven (Miss.)

National: 220
Position: 22
State: 8

Noah Roberts, RB, Chandler (Ariz.) Basha

National: 259
Position: 18
State: 5

Briceson Thrower, WR, Forney (Texas) North Forney

National: 309
Position: 48
State: 45

Greedy James, CB, Manvel (Texas)

National: 315
Position: 26 (ranked as a safety)
State: 46

Keyon Hemphill-Woods, IOL, Columbus (Texas)

National: 459
Position: 36
State: 60

Cade Haug, LB, Katy (Texas)

National: 536
Position: 47
State: 71

Ty Knutson, QB, Spring Branch (Texas) Smithson Valley

National: 542
Position: 34
State: 73

JT Geraci, TE, Ramsey (N.J.) Don Bosco Prep

National: 548
Position: 29
State: 15

Jackson Cook, IOL, Austin (Texas) Westlake

National: 787
Position: 61
State: 97

Members only · one like per member

RECOMMENDATIONS

Curated by editors · personalized to your reading

KEEP SCROLLING

More from Inside Texas

More Inside Texas News