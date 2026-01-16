Texas Transfer Portal: Logging every Longhorns imPort and exPort... so far
Where did Texas get its current transfer portal additions from and how are they ranked? Where did Longhorns who entered the portal find for new homes and what were their rankings? The details below.
imPorts (15)
Melvin Siani, OT, Wake Forest
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 25
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 4 OT
Jonte Newman, OT, Texas A&M
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 206
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 18 OT
Hollywood Smothers, RB, North Carolina State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 34
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 3 RB
Cam Coleman, WR, Auburn
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 1
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 1 WR
Rasheem Biles, LB, Pitt
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 10
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 1 LB
Justin Cryer, LB, Florida State
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 57 LB
Dylan Sikorski, OL, Oregon State
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 148 IOL
Zion Williams, DT, LSU
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 90 DL
Raleek Brown, RB, Arizona State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 35
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 4 RB
Bo Mascoe, CB, Rutgers
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 54
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 6 CB
Michael Masunas, TE, Michigan State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 161
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 9 TE
Gianni Spetic, K, Memphis
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 11 K
Mac Chiumento, P, Florida State
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 2 P
Trey Dubuc, LS, New Mexico
- On3 Transfer Portal Ranking: N/A
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 20 LS
Ian Geffard, DT, Arkansas
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 145
- On3 Transfer Portal Position Ranking: No. 9 DL
exPorts (23)
Christian Clark, RB
- New school: South Carolina
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 55 RB
DeAndre Moore, WR
- New school: Colorado
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 67 prospect, No. 10 WR
Daniel Cruz, IOL
- New school: North Carolina State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 42 IOL
CJ Baxter, RB
- New school: Kentucky
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 299 prospect, No. 29 RB
Lavon Johnson, DL
- New school: Maryland
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 208 DL
Jaime Ffrench, WR
- New school: Michigan
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 56 WR
- New school: North Carolina
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 23 TE
Elijah Barnes, LB
- New school: Kentucky
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 46 prospect, No. 4 LB
Trey Owens, QB
- New school: Arkansas State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 43 QB
Santana Wilson, CB
- New school: Louisville
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 123 CB
Will Stone, K
- New school: UCF
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 33 K
Melvin Hills, DL
- New school: UConn
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 115 DL
Liona Lefau, LB
- New school: Colorado
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 31 LB
Nate Kibble, IOL
- New school: Baylor
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 77 IOL
- New school: Oklahoma
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 108 prospect, No. 18 WR
Tre Wisner, RB
- New school: Florida State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 131 prospect, No. 15 RB
Connor Stroh, IOL
- New school: Kansas
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 62 IOL
Jerrick Gibson, RB
- New school: Purdue
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 43 RB
Caleb Chester, CB
- New school: Arizona State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 131 CB
Neto Umeozulu, OL
- New school: North Texas
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 117 IOL
Nick Brooks, IOL
- New school: Undecided
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 52 IOL
Aaron Butler, WR
- New school: Oregon State
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 119 WR
Rickey Stewart, RB
- New school: Undecided
- On3 Transfer Portal Ranking: No. 61 RB