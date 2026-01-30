What the Longhorns Are Getting in WR Sterling Berkhalter

What the Longhorns Are Getting in WR Sterling Berkhalterby: Charlie Williams15 minutes agoRead In AppSep 11, 2025; Winston-Salem, North Carolina, USA; Wake Forest Demon Deacons wide receiver Sterling Berkhalter (4) catches a pass in the first half against North Carolina State Wolfpack at Allegacy Federal Credit Union Stadium. Mandatory Credit: Luke Jamroz-Imagn ImagesTexas adds WR Sterling Berkhalter as a veteran, 6’3 rotational outside target who brings physicality, reliable depth, and leadership to a young receiver room