Skip to main content
Texas
Join Now

What the Longhorns Are Getting in WR Sterling Berkhalter

by: Charlie Williams15 minutes ago
wake-forest-transfer-wr-sterling-berkhalter-signs-with-texas
Sep 11, 2025; Winston-Salem, North Carolina, USA; Wake Forest Demon Deacons wide receiver Sterling Berkhalter (4) catches a pass in the first half against North Carolina State Wolfpack at Allegacy Federal Credit Union Stadium. Mandatory Credit: Luke Jamroz-Imagn Images

Texas adds WR Sterling Berkhalter as a veteran, 6’3 rotational outside target who brings physicality, reliable depth, and leadership to a young receiver room

Join for $1
then billed annually
Inside Texas
+
+
One subscription: The best Texas Longhorns coverage and community, and all access to the On3 College Sports Network.