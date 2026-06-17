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Utah
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ANALYSIS: Jonah Lubno gives Utah football elite speed at QB

by: Dan Sorensen50 minutes ago
Utah football commit Jonah Lubno

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