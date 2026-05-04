Skip to main content
Join Now

AUSL College Draft Live Updates

Screenshot 2024-07-31 at 7.46.34 PMby: Brady Vernon57 minutes agoBradyVernon

Follow along for live updates of the AUSL College Draft as the 17 Golden Ticket Repeicents discover their new homes.

Discussion Board
Mock Draft

How to Watch AUSL College Draft

The AUSL College Draft is on Monday, May 4, at 7 p.m. ET on ESPN2.

AUSL College Draft Player Pool

  • Ailana Agbayani, Oklahoma
  • Reese Atwood, Texas
  • Kenzie Brown, Arizona State
  • NiJaree Canady, Texas Tech
  • Kenleigh Cahalan, Florida
  • Jocelyn Erickson, Florida
  • Megan Grant, UCLA
  • Peja Goold, Mississippi State
  • Leighann Goode, Texas
  • Amari Harper, Oregon
  • Maya Johnson, Belmont
  • Dakota Kennedy, Arkansas
  • Taryn Kern, Stanford
  • Karlyn Pickens, Tennessee
  • Sydney Stewart, Arizona
  • Taylor Tinsley, UCLA
  • Jordan Woolery, UCLA

AUSL College Draft Order

Round 1

1. Carolina Blaze

2. Texas Volts

3. Oklahoma City Spark

4. Portland Cascade

5. Chicago Bandits

6. Utah Talons

Round 2

7. Carolina Blaze

8. Texas Volts

9. Portland Cascade

10. Oklahoma City Spark

11. Chicago Bandits

12. Utah Talons

Round 3

13. Chicago Bandits

14. Oklahoma City Spark

15. Portland Cascade

16. Carolina Blaze

Round 4

17. Portland Cascade

You may also like