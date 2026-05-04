AUSL College Draft Live Updates
Follow along for live updates of the AUSL College Draft as the 17 Golden Ticket Repeicents discover their new homes.
How to Watch AUSL College Draft
The AUSL College Draft is on Monday, May 4, at 7 p.m. ET on ESPN2.
AUSL College Draft Player Pool
- Ailana Agbayani, Oklahoma
- Reese Atwood, Texas
- Kenzie Brown, Arizona State
- NiJaree Canady, Texas Tech
- Kenleigh Cahalan, Florida
- Jocelyn Erickson, Florida
- Megan Grant, UCLA
- Peja Goold, Mississippi State
- Leighann Goode, Texas
- Amari Harper, Oregon
- Maya Johnson, Belmont
- Dakota Kennedy, Arkansas
- Taryn Kern, Stanford
- Karlyn Pickens, Tennessee
- Sydney Stewart, Arizona
- Taylor Tinsley, UCLA
- Jordan Woolery, UCLA
AUSL College Draft Order
Round 1
1. Carolina Blaze
2. Texas Volts
3. Oklahoma City Spark
4. Portland Cascade
5. Chicago Bandits
6. Utah Talons
Round 2
7. Carolina Blaze
8. Texas Volts
9. Portland Cascade
10. Oklahoma City Spark
11. Chicago Bandits
12. Utah Talons
Round 3
13. Chicago Bandits
14. Oklahoma City Spark
15. Portland Cascade
16. Carolina Blaze
Round 4
17. Portland Cascade